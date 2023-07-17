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Kosova artık daha güvenli

Güncelleme Tarihi:

#Kosova#BAYKAR#SİHA
Kosova artık daha güvenli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

BAYKAR’ın ürettiği Bayraktar TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’den sipariş edilen Bayraktar SİHA’ların Kosova’ya ulaştığını duyurdu. Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile birlikte SİHA’ların önünde poz verdi. Kurti, “Türkiye’den hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını ordumuzun cephaneliğine ekledik. İki yıllık hükümet döneminde asker sayısını yüzde 80’in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100’ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvenli” dedi.

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#Kosova#BAYKAR#SİHA

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