‘Kosmos’ Dünya’ya düşecek

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Venüs’ten bilgi toplamak için başlatılan Venera programı kapsamında Temmuz 1972’de fırlatılan Sovyetler Birliği’ne ait ‘Kosmos 482’ uzay aracı, başarısızlığa uğrayarak Dünya yörüngesinde kalmıştı. Aracın ana gövdesi, Mayıs 1981’de Dünya atmosferine yeniden girip parçalanırken yarım ton ağırlığındaki iniş kapsülü, 53 yıldır Dünya etrafında dönüyordu.

ATMOSFERDEN SAĞ ÇIKABİLİR

Uzmanlar, kapsülün 10 Mayıs civarında saatte yaklaşık 240 kilometre hızla Dünya’ya çarpabileceğini tahmin ediyor. Çarpışmanın yeri henüz bilinmiyor ancak büyük olasılıkla okyanusa düşeceği öngörülüyor. Hollandalı biliminsanı Marco Langbroek, “Risk tamamen yok değil, ancak çok fazla endişelenmemeliyiz. Yılda birkaç kez gerçekleşen rastgele bir göktaşı düşmesi riskiyle benzer” dedi.

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Langbroek’e göre, Venüs’ün atmosferinden sağ çıkmak üzere dayanıklı şekilde inşa edilen uzay aracının, Dünya atmosferinden zarar görmeden çıkması mümkün. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Jonathan McDowell ise aracın ısı kalkanının geçen yıllarda bozulmuş olabileceğini, böylece atmosferde yanarak yok olabileceğini belirtti.