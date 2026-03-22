Koşmayan ata işkence etmişlerdi: Mahkemeden o vicdansızlara anlamlı ceza

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 11:13

Adana’da koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlarından birini sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak bayıltan A.U. (25) ile Ö.A. (26), çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheliye, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

Olay, 20 Mart’ta Seyhan ilçesi Merkez Park’ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu.

Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, A.U. ve Ö.A.’yı adreslerinde gözaltına aldı. Atlar ise belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi. 

