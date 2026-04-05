Köşk Belediye Başkanı Güler AK Parti’den istifa etti

Köşk Belediye Başkanı Güler, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi: “Bu kumpas girişiminin ortaya çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla tarafımca hukuki süreç başlatılmıştır. Ne yazık ki bazı çevreler tarafından ülke gündemindeki farklı meselelerle ilişkilendirilmek suretiyle sosyal medya üzerinden planlı ve organize bir şekilde hem şahsım hem de mensubu olduğum parti hedef alınarak siyasi bir suikast çalışması yürütülmektedir. Hukuki süreç neticelenene kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

KESİN İHRACI İSTENMİŞTİ

Aydın’daki bazı internet haber sitelerinde Güler’in kendisinden 22 yaş küçük bir kadın ile “yasak ilişki” yaşadığı iddialarına ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştı. Güler ise fotoğrafların montaj ve yapay zekâ ürünü olduğunu savunarak, “Bu yazılanları ve yayınlanan fotoğrafları kabul etmiyorum. Avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağım” demişti. Güler, hakkında ileri sürülen iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.