KOSGEB’den yeni iş kuranlara hibe desteği! İşte o sektörler

KOSGEB kurulduğu yıldan bu yana her yıl düzenli olarak KOBİ’lere destek vermeye devam ediyor. Yıl içerisinde verilecek desteklere ait miktarlar ilgili kurum ve bakanlıklar tarafından belirleniyor. Belirlenen şartlara uygunluk gösteren girişimcilere geri ödemesiz hibe desteği sağlanır. Hibe ve kredi desteği almak için KOSGEB'e kaydolan, kursa giden ve ardından sertifika alan gençler, iş fikirlerini hayata geçirmek için proje ve iş planı hazırlayacak.

KOSGEB’İN HİBE VERDİĞİ SEKTÖRLER İÇİN TIKLAYINIZ!

KOSGEB HİBE DESTEK ÖDEMELERİ HANGİ SEKTÖRLERDE YAPILIR?

İmalat (unlu mamül, kahve, çay, içecek, dokuma, giyim eşyası imalatı gibi)

İnşaat (Sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, çatı işleri...)

Toptan ve perakende ticaret (motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış...)

Ulaştırma ve depolama (Nakliye, kurye, ev ve işyerlerinde taşımacılık...)

Bilgi ve iletişim (Yazılım, web tasarımı, kitap yayımı...)

Mesleki teknik faaliyetler (Danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık)

Destek faaliyetleri (İş bulma acentesi, seyahat acentesi, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama ...)

Konaklama ve yiyecek hizmetleri (lokanta, seyyar yemek vb)

Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı

Deri eşyaların onarımı

Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

Saatlerin ve mücevherlerin onarımı

Kuru temizleme

Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri

Öncelikle işletmelerin KOSGEB'in resmi web sitesindeki 'KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt olması ve 'KOSGEB Müdürlüğü'ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapması gerekiyor.

KOSGEB HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Girişimci adaylarından yararlanma şartları ilgili kurum ve bakanlıklar tarafından belirlenmiştir:

KOSGEB'in düzenlediği veya KOSGEB ile işbirliği yapan İŞKUR, belediyeler, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan,

KOSGEB'in 'Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı bitiren,

Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler veya

İŞGEM'lerde yer alan işletmeler yararlanabilir.

Açılan işyerinin 3 yıl faaliyette bulunması şarttır.

KOSGEB HİBE DESTEKLERİ NASIL ALINIR?

İş kurmak isteyen girişimci, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kaydolup 70 saatlik ders alıyor.

Girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken, diğer yandan da iş planı hazırlıyor.

Ardından, KOSGEB jürisine anlatıyor.

Jüriden onay alması halinde, 50 bin TL’lik hibe ve 100 bin TL’lik kredi almaya hak kazanıyor. (50 bin TL’lik hibenin 2 bin TL’si kuruluş giderleri için, 18 bin TL’si 2 yıllık surete alacağı makine, teçhizat, ofis donanımı; 30 bin TL’si de kira ve eleman giderleri için veriliyor.)

KOSGEB, hibe ve kredilerden yararlanmak için herhangi bir işletme sahibi veya başka bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor. Bu desteklerden yararlanmak için son bir yılda şirket açılış-kapanışı yapmamanız gerekiyor. Ayrıca girişimcinin BAĞKUR primlerini kendi kuracağı işletmesi üzerinden yatırması gerekiyor. Hem KOSGEB hibe desteklerinden yararlanıp hem de başka bir şirkette işçi olarak görünmeniz mümkün değildir.