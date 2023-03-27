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KOSGEB'den KOBİ'lere yaşam alanı desteği! Bakan Varank: 10 taneye kadar konteyner başına 30 bin lira destek veriyoruz

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#Mustafa Varank#Konteyner#KOSGEB
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 14:52

KOSGEB, afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir program başlattı. Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile deprem bölgelerindeki KOBİ ve sanayici esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verilecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir sorun olan geçici barınmaya yönelik KOSGEB ile yeni bir desteği hayata geçirdiklerini ifade ederek “Kendi konteynerini alıp içinde çalışanını yerleştirmek isteyen ya da kendisi yaşamak isteyen KOBİ’lerimize konteyner başına 30 bin liraya kadar ve 10 konteynere kadar destek veriyoruz.” dedi.

YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ

KOSGEB’in özellikle deprem bölgesindeki yetişmiş iş gücünün farklı şehirlere göç etmesini önlemek amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği başlattı. Destek programı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde geçerli olacak.

KOSGEBden KOBİlere yaşam alanı desteği Bakan Varank: 10 taneye kadar konteyner başına 30 bin lira destek veriyoruz

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10 KONTEYNERE KADAR DESTEK

Olağanüstü Hal döneminde alınmış olmak kaydıyla en fazla 10 konteyner için destek ödemesi yapılacak. KOSGEB desteği kapsamında alınan konteynerler bir yıl süresince satılamayacak veya devredilemeyecek. OSB veya KSS yönetimlerinin uygun görmesi halinde konteynerler yer değiştirebilecek.

DAHA SONRA DA BAŞVURABİLECEKLER

Sanayiciler, satın aldıkları her bir konteynere 30 bin lira geri ödemesiz destek alacak. 10 konteynerde üst limit 300 bin liraya çıkacak. Deprem sonrası konteyner alımı yapanlar, desteğe daha sonra başvursa da destekten yararlanabilecek.

KOSGEBden KOBİlere yaşam alanı desteği Bakan Varank: 10 taneye kadar konteyner başına 30 bin lira destek veriyoruz

KOSGEBden KOBİlere yaşam alanı desteği Bakan Varank: 10 taneye kadar konteyner başına 30 bin lira destek veriyoruz

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#Mustafa Varank#Konteyner#KOSGEB

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