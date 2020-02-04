KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB kredi başvuru şartları neler?

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB faizsiz kredi desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nın başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili bilgi verdi.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından depremden zarar görenlerin tespitinden sonra bu listeleri kendileriyle paylaşacaklarını aktaran Uzkurt, şöyle devam etti:

"Biz de bu listeyi bankalarla paylaşacağız. İlgili firmalarımız, KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Toplamda 36 ay vadeli faizsiz bir kredi olarak bunu tanımlayabiliriz. Teminat güçlüğü çeken KOBİ'lerimiz için de biz Garanti Fonu'yla bir protokol yapmayı planlıyoruz. Teminatları da oradan tedarik etmenin yolunu açmış olacağız."

ACİL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Uzkurt, valiliklerce hasar tespiti yapıldıktan sonra "Acil Destek Kredisi Programı"ndan yararlanacak KOBİ sayısının netleşeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız olmayacak. Ne kadar firmamız depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını yaptırabilecek durumdayız. Yine KOSGEB olarak KOSGEB'den daha önce proje desteği alana ve geri ödemesi vadesi gelen KOBİ'lerimizin borçlarını da 2021 yılına kadar ertelemiş bulunmaktayız. Benzer şekilde KOSGEB'in kredi faiz programlarından yararlanarak bir bankadan kredi kullanmış olan ve geri ödemesi, vadesi gelmiş olan firmalarımızdan bu bankalara olan borçlarını da yine 2021 yılına kadar erteliyoruz."

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Uzkurt, kredi kullanımında KOBİ'lere kolaylık sağlayacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kredi kullandırımında vatandaşlarımızın herhangi bir belge ve dosya hazırlamasına ihtiyaç olmadan hiçbir KOSGEB Müdürlüğümüze gelmesini gerektirecek bir duruma mahal vermeden doğrudan ilgili banka şubelerine gidecekler ve bu kredilerini kullanacaklar. Hangi bankaların bu kredi programlarına iştirak edeceklerini yakın zamanda ilan edeceğiz. Kurum olarak hazırlıklarımızı tamamladık, bankalara yazımızı yazdık. KOBİ'ler doğrudan banka şubelerine giderek bu kredilerini kullanabilecek. Mümkün olduğu kadar arada bir aracı, herhangi bir suistimale mahal vermeden herhangi bir belge, bürokrasiye müsaade etmeden kolaylıkla kısa zaman içerisinde depremden zarar gören KOBİ'lerimizin bu krediden istifade etmelerini arzu ediyoruz."

BAKAN VARANK, TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ’lere, KOSGEB tarafından sağlanacak yardımı Twitter hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Acil Destek Proramı’nın uygulanacağını aktaran Bakan Varank, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip talimatıyla, Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ’lerimize KOSGEB’in Acil Destek Programı kapsamında 100 bin liraya kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. KOSGEB’e borcu olan işletmelerimizin de bu yıl ödemesi gereken borçlarını 2020 yılı sonuna kadar erteliyoruz. KOSGEB Kredi Destek Programı’ndan yararlanıp borcu olan KOBİ’lerimizin ödemelerini de 1 Ocak 2021 tarihine kadar öteliyoruz" açıklamasında bulundu.