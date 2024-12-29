Köşeye sıkışan terör örgütü pazarlık peşinde

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Omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu sözde “Suriye Demokratik Güçleri (SDG)” adlı örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Suudi Arabistan’a yakınlığıyla bilinen Londra merkezli bir Ortadoğu haber sitesine açıklama yaptı. Suriye’nin bölünmesini istemediklerini savunan Abdi, “Şam bizim başkentimiz ve koşullar uygun olduğunda ziyaret edeceğiz” dedi. Abdi şunları söyledi:

‘DEVRETMEYE HAZIRIZ’

“Komşularımızın güvenliğini sağlamaya kararlıyız, çünkü Suriye onların güvenliği ve istikrarı için bir tehdit oluşturmayacaktır. Suriyeli olmayan hiçbir aktörün Suriye’nin veya komşularının güvenliğini tehdit etmemesini sağlayacak tedbirlerin geliştirilmesi için merkezi hükümetle birlikte çalışmaya hazırız. Üzerinde mutabık kalınacak bir formül uyarınca, sınır kontrol sorumluluklarını Şam’daki yetkililere sorunsuz bir şekilde devretmeye prensipte hazırız.

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DİYALOG ÇAĞRISI

Ülkeyi yönetecek hükümetin kurulmasında ve bu hükümete katılmada üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız. Suriye’de çok fazla kan döküldü. Bugün acilen Suriye’nin ilerleyebilmesi ve yeniden inşa edilebilmesi için barış ve güvenlik dönemine ulaşılması amacıyla tam ve doğrudan bir diyalog çağrısında bulunuyoruz. Suriye’nin bir bütün olarak kalması her şeyden önemlidir. Çok tartışılacağına inandığımız hükümet şekli Suriye halkının iradesine ve anayasa tartışmalarına bağlıdır.”