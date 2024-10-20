Koşarak gelen öğretmen uyardı, facia son anda önlendi... Çocuklar ve veliler son anda kurtuldu

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Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi’nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü. 4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

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18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim’de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.’ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı.