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Koşarak gelen öğretmen uyardı, facia son anda önlendi... Çocuklar ve veliler son anda kurtuldu

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#Okul#İzmir#Narlıdere
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 17:21

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobil, hareket edip okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Okul önünde bulunan 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtulduğu kaza kameraya yansıdı. 18 gün önce de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kapıyı kırıp içeri girmiş, 1 öğrenci ile 2 veliye çarpıp yaralanmasına neden olmuştu.

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Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi’nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

Koşarak gelen öğretmen uyardı, facia son anda önlendi... Çocuklar ve veliler son anda kurtuldu

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü. 4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

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Koşarak gelen öğretmen uyardı, facia son anda önlendi... Çocuklar ve veliler son anda kurtuldu

18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim’de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.’ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı. 

Koşarak gelen öğretmen uyardı, facia son anda önlendi... Çocuklar ve veliler son anda kurtuldu

Koşarak gelen öğretmen uyardı, facia son anda önlendi... Çocuklar ve veliler son anda kurtuldu


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#Okul#İzmir#Narlıdere

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