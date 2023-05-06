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Koşa koşa oyumuzu kullanacağız

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#Meral Akşener#FETÖ#15 Temmuz
Koşa koşa oyumuzu kullanacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gece partisinin Şişli’deki 2’nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

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Partililere seslenen Meral Akşener, özetle şöyle konuştu: “Biz bu işi ciddiye alıp, her birimiz koşa koşa oyumuzu kullanacağız. Arkadaşlarımızı, ailemizi ikna edeceğiz. Hem bu ucube sistemden hem de bu sisteme alışıp buradan nemalananlardan, demokrasiyle, helal oylarla kurtulacağız. Bu ülke darbeler gördü, hızla kurtulduk. En son 15 Temmuz’u gördük. Bu aziz millet demokrasiye sahip çıktınız. Ama bu seçimde muhalefeti desteklediğiniz takdirde siz darbeci oluyorsunuz. Aynı zamanda işgalci oluyorsunuz, aynı zamanda FETÖ’ye kazandırıyorsunuz. Bu arkadaşları seçtiğiniz zaman harikasınız. ‘Hayır fikrimi değiştiriyorum seni emekli ediyoruz’ dediğiniz zaman da hain oluyorsunuz. Bu dil son derece zararlı ve tehlikeli bir dildir. Sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorundayız.”

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#Meral Akşener#FETÖ#15 Temmuz

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