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Korvet, İHA, denizaltı... Onların elinden çıkıyor

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#Savunma Sanayii Başkanlığı#İHA#Mediha Sönmez Tanrıbakan
Korvet, İHA, denizaltı... Onların elinden çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yerli ve milli üretimlerindeki başarısının ardında savaş sistemleri mühendisleri büyük rol alıyor. Mühendislerden Mediha Sönmez Tanrıbakan korvet ve fırkateyn, İrem Güldemet de mini İHA’ların projelerinde görev alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin (STM) başarılı mühendisleri, Türk savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 80’lere ulaşmasında etkin rol aldı. Türk mühendisler, deniz projelerinden mini İHA sistemlerine, siber güvenlik ve bilişimden uzay teknolojilerine kadar birçok kritik projeye imza attı. STM, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Lojistik Destek Gemisi, denizaltı tasarım, dizayn ve modernizasyon gibi askeri denizcilik alanında önemli projeler gerçekleştirdi. Bu projelerin yanı sıra mini vurucu İHA Kargu, milli gözcü İHA Togan, mühimmat bırakan İHA Boyga ve sabit kanatlı kamikaze İHA Alpagu gibi insansız hava araçları geliştirdi.

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Korvet, İHA, denizaltı... Onların elinden çıkıyor

 

İHA YAPIYOR

STM’nin Otonom Sistemler Müdürlüğü’nde, taktik mini İHA sistemlerinin geliştirilmesinde çalışan Endüstriyel Tasarım Mühendisi İrem Güldemet, kendisinin de bir asker çocuğu olduğunu anlattı:

“Bir gün babam haberleri izlerken Kargu İHA’nın bizim ürünümüz olduğunu görünce ‘Sizler mi yaptınız bunu?’ diye sordu. Ben de gururla ‘Evet’ dedim. Bu bana sağlam bir motivasyon kaynağı oldu. Üst düzey komutanlarımızdan birinin, yaptığımız ürünün tasarımı konusunda selamlarını iletmiş olması da ciddi bir motivasyondu.”

Korvet, İHA, denizaltı... Onların elinden çıkıyor

 

DONANMAYA FIRKATEYN

STM’nin Deniz Projeleri Direktörlüğü’nde Savaş Sistemleri Entegrasyon Grup Lideri olarak görev yapan Mediha Sönmez Tanrıbakan, bu yıl Mavi Vatan’da görevine başlayan Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK, Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM ADA sınıfı korvetler, Cumhuriyet’in 100'üncü yılında Türk Donanması’na teslim edilecek Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi (İstif Sınıfı) TCG İstanbul ve Denizde İkmal Tankeri gibi birçok projenin farklı bölümlerinde görev aldı. Tanrıbakan, savaş sistemleri mühendisleri olarak yaptıkları işin, dizayn, entegrasyon ve test olmak üzere üç ana başlıkta toplanabileceğini ifade etti.

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Korvet, İHA, denizaltı... Onların elinden çıkıyor

 

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#Savunma Sanayii Başkanlığı#İHA#Mediha Sönmez Tanrıbakan

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