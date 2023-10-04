Koruyucu ailesini eve kilitleyip kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu

Haberin Devamı

Doğançam Mahallesinde 13 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte koruyucu anne-babasıyla kaldıkları evden 2 gün içerisinde 2 kez kaçan 14 yaşındaki A.D., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yakınlarında bulunan A.D.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındığı bildirildi.

A.D. 2 gün önce de evden kaçmış ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından Manavgat otogarında bulunarak koruyucu ailesine teslim edilmişti.