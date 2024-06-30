Koruyucu aile yanında büyüyen Merve: Dünyanın en şanslı kızıyım

Haberin Devamı

Türkiye’de koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile 23 Haziran 2021 tarihinde, Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş tarihi olan 30 Haziran “Koruyucu Aile Günü” olarak ilan edildi. Koruyucu Aile Projesi’nin yaygınlaştırılması için birçok çalışma yürütülüyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”ne 5 milyon 100 bin Euro kaynak ayrıldı.

HERKES SEVİLMEK İSTER

23 yaşındaki Merve Avcı da 3 yaşındayken Sema-Ethem Tunalı çifti tarafından korumaya alındı. Yeni ailesinin yanında büyüyen Avcı, Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) Bölümü’nü bitirdi. “Evet, herkes çocuk doğurabilir, ancak herkes anne-baba olamıyor” diyen Avcı, yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı: “Ben şanssız şanslılardanım. Şanssız doğdum ama 3 yaşımdan itibaren mükemmel bir ailede büyüdüm. Bana çok güzel bir gelecek verdiler. Evet, herkes çocuk doğurabilir, ancak herkes annelik-babalık yapamaz. Çocuğa emek vermek, onun için mücadele etmek, ona sevgini vermek gerekir. Şu anki ailemin bana verdiği sevgiyi, emeği gördükçe daha çok onları anne-baba yerine koydum. İçten isteyen, çok isteyen herkes koruyucu aile olsun. Her insanın sevgiye ihtiyacı var. Yurtlarda çocukların her şeyi karşılanıyor, hiçbir ihtiyaçları yok ama aile sevgisi eksik. En çok da kızlar baba sevgisine ihtiyaç duyuyor.”

Haberin Devamı

EVİMİZE BEREKET VE NEŞE GETİRDİ

Zübeyde ve Uğur Eleman çifti henüz 2 aylıkken bir erkek çocuğuna koruyucu aile oldu. Bugün 4.5 yaşına gelen çocuğun koruyucu annesi Zübeyde, “Daha önce bir hayır kurumunda çalışıyordum. Orada yetim-öksüzleri sahiplenmiş oluyorsunuz. Bir kurumda olup uzaktan dokunmaktansa koruyucu aile olup doğrudan dokunmaya karar verdik. Evet sorumluluğu var ama size yaşattığı mutluluk, yaşattığı duygu inanılmaz” diyor. Koruyucu baba Uğur ise oğluyla değişen hayatını şöyle özetliyor: “Eşimle konuşup karar verdik, koruyucu aile olduk. Bu çocuklar bu evlerin içine girdiğinde bambaşka duygular yaşanıyor. Sofranıza bereket getiriyor, evinize sevgi getiriyor, enerji, neşe ve mutluluk veriyor. Biz bu çocuklara duyarlı bir şekilde ulaşamazsak emin olun ki yaşadığımız bu şehrin, bu toplumun tadı tuzu olmayacak. Hayatın tadı tuzu kalmayacak. Gelin bu faturayı bu çocuklara ödetmeyelim, yanımıza alalım, yetiştirelim, sevgimizi verelim.”

Haberin Devamı

UNICEF’TEN DESTEK

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, projenin amacını Hürriyet’e anlattı: “UNICEF, koruyucu ailelik alanında 2005 yılından bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. Bütün bu çabaya rağmen hâlâ kuruluş bakımı altında olan, başka bir deyişle bir aileye ihtiyaç duyan binlerce çocuk var. Bu yüzden mevcut sistemin sürekli güçlendirilmesi ve desteklenmesi, çocuklara aile ortamı sağlamak için büyük önem taşıyor. UNICEF başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili paydaşlarla çalışıyor, teknik ve finansal destek sağlıyor. Bu çalışmalardan biri de Bakanlık ve UNICEF ile 2023 yılında Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile başlatılan ‘Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Geliştirilmesi’ programı. Özel ihtiyaç sahibi çocukları desteklemek için de uzmanlaşmış koruyucu aile modellerini destekliyor. Bu çalışmaların hedefi çocuklara sıcak ve güvenli bir aile ortamı sağlamak, sağlıklı büyümelerine imkân tanımak.”

Haberin Devamı

10 BİNDEN FAZLA ÇOCUK...

Türkiye’de şu an 10 bin 264 çocuk, 8 bin 550 koruyucu ailenin yanında kalıyor.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR

TC VATANDAŞI OLAN: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye’de sürekli ikamet eden kişiler koruyucu aile olabiliyor.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU: Koruyucu anne babanın en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor.

25-65 YAŞ ARASI: Koruyucu ailelikte yaş şartı ise 25-65 aralığı.

EVLİ OLMAK ŞART DEĞİL: Düzenli gelire sahip, evli ya da bekâr ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabiliyor. Çocuklu aileler de başvurabiliyor.

Haberin Devamı

BAŞVURULAR NEREDEN: Koruyucu aile olmak için ikamet ettiğiniz yerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesi (https:www.aile.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.