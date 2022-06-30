"Koruyucu Aile Programı" gerçekleşti! Emine Erdoğan'dan mesaj

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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen programa Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Vali Yrd. Kubilay Ant , Vali Yrd. Salih Altun ve eşi Yeşim Aktürk Altun, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu ,İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Müftüsü Bekir Gerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Hüseyin Hacıoğlu ve Koruyucu Aile Bireyleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstikbal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan programda konuşan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, “12 yıldır alanda her daim çocuklarımızın geleceği için, onların mutlu aile ortamlarında yaşamaları, büyümeleri, geleceğe hazırlanmaları için gayret göstermekteyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde ve yürütücülüğünde çocuklarımız için uygun aileler bulmaya çalışıyoruz. Bu proje sürekliliği ve devamlılığı olması gereken bir projedir. Hem çocuklarımızın hayatını güzelleştiren, hem de onları verdiğimiz ailelerin hayatlarını da güzelleştiren, aynı zamanda geleceğimizi de güzelleştirerek, iyileştirdiğini düşündüğüm bir projedir. Sadece yapılması gereken değil, gerçekten gönülden gayret etmemiz gereken bir projedir. Çocuklarımızla ilgili yaptığımız her şeyin önce bizlere, onları yanlarına verdiğimiz değerli ailelerimize ve geleceğimize çok büyük mutluluklar getireceğini, çok daha bizleri güzelleştireceğini, toplum olarak iyileştireceğine bütün samimiyetimle inanıyoruz.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu konuşmasında yapılan çalışmalar sonucunda 2002 yılında 23 olan koruyucu aile sayısının 101'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 118'e çıktığını bildirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasıyla etkinlik, Koruyucu Aile Hakkında gösterilen video ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen konser eşliğinde devam etti.

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Koruyucu aileler ile birlikte günün anlam ve önemini belirten balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından serbest etkinlikler bölümünde çocuklara yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle program sona erdi.