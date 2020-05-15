'Korunaklı pazarlar arttırılsın'

Kıyafet ve diğer ürünlerin satışına getirilen kısıtlamaların kalkmasının olumlu etkileri olacağını belirten sektör temsilcilerine göre hafta sonu yasakları ise sektörün en yoğun iş yapacağı günleri bloke ediyor. Yaklaşık 150 bin pazarcının bulunduğunu belirten sektör temsilcileri, koronavirüs döneminde güvenli gıda alışverişinin adresi olarak gördükleri pazarların ve pazarcıların korunabilmesi için yol haritasını şöyle anlatıyor:

NORMALLEŞME SÜRECİNDE TALEPLER

- Pazarların altyapısı iyileştirilmeli.

- Marketlerin yıkıcı fiyat politikası engellenmeli.

- Pazarcıların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmalı.

- Zorda olan pazarcı esnafın yardım ve desteklere ulaşması sağlanmalı.

- Maske, eldiven desteği sürdürülmeli.

- Pazarların güvenli olduğu anlatılmalı.

- Pazarda günübirlik çalışan kesime ulaşılmalı.

VATANDAŞ RAHAT EDER

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

Önümüzdeki dönemde üstü kapalı pazarların arttırılması, hem güvenlik, hem hijyen, hem de vatandaşın rahatça dolaşması için olumlu etki sağlar. Türkiye’de 150 bin civarında pazarcı var. 2 bin 800 kadar kapalı pazar, 2 bin kadar da caddelere, mahallelere kurulan pazarlar var. 150 bin pazarcı diyoruz ama bir kişi bu sektörde kayıtlıysa, 5 kişi de yanında çalıştırıyor.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün: İstanbul’da 460 semt pazarı var. Yeni koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul’da 30 bin pazarcı var, yanında çalıştırdıkları kişiler ve aileleriyle birlikte bir milyon kişi pazarlardan geçimini sağlıyor.

Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan: Ankara’da 10 bin pazarcı var. Bunların yüzde 20’si kısıtlamalar nedeniyle pazar tezgâhı kuramadı.