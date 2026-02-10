Korumaya adli kontrol

Haberin Devamı

Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 Şubat’ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, dün İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Tutuklu İmamoğlu’nun danışmanlığını ve yardımcılığını da yaptığı iddia edilen Kamburoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Mustafa Akın’dan gelen mektupların 8-9 ay önce muhtemelen avukatlar aracılığıyla iletildiğini belirten Kamburoğlu, otellerdeki kamera bantlama hususuna ilişkin, “İmamoğlu’nun olumsuz bir görüntüsünün alınmaması amacıyla uyguladığımız bir önlemdi” dedi. Jammerların görüntü amaçlı olduğunu ve genellikle çalıştırmadıklarını söyleyen Kamburoğlu, tek görevinin İmamoğlu’nu herhangi bir saldırıya karşı korumak olduğunu anlattı.