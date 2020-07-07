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Ömer ERBİL
Haber Giriş: 07.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Koruma Kurulu: Kaçaklar yıkılsın

Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Koruma Kurulu: Kaçaklar yıkılsın
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Hürriyet olarak 6 Haziran’da, koronavirüs sürecini fırsat bilen Gökçeada Belediyesi’nin arkeolojik sit alanına, koruma kurulu izni olmaksızın kısa sürede 2 bina diktiğini, adadaki çevre örgütlerinin de ayağa kalktığını yazmıştık. 

Gökçeada Belediyesi de inşaatların kaçak olmadığını, ruhsatlı olduğunu savunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olaya “Dur” demiş, 3194 sayılı İmar Yasası’na aykırı oldukları gerekçesiyle inşaatlar mühürlenmişti. Kaçak inşaatlara bir darbe de Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan geldi. Kurul yapıların 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı inşa edildiklerini, 60 gün içinde yıkılarak arazinin eski hale getirilmesini istedi. Kararı Gökçeada Belediyesi adına katılan mimar üye Seval Duran de onayladı.

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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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