Koruma Kurulu: Kaçaklar yıkılsın

Gökçeada Belediyesi de inşaatların kaçak olmadığını, ruhsatlı olduğunu savunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olaya “Dur” demiş, 3194 sayılı İmar Yasası’na aykırı oldukları gerekçesiyle inşaatlar mühürlenmişti. Kaçak inşaatlara bir darbe de Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan geldi. Kurul yapıların 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı inşa edildiklerini, 60 gün içinde yıkılarak arazinin eski hale getirilmesini istedi. Kararı Gökçeada Belediyesi adına katılan mimar üye Seval Duran de onayladı.