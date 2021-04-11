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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Koruma’ koruyamadı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
‘Koruma’ koruyamadı

Pendik’te yaşayan Arzu İlhan Koca (39) ilk eşinden ayrıldıktan sonra tesisatçı Göksal Koca (31) ile evlendi.

Çiftin bir çocukları oldu ancak Göksal Koca, eşinin ilk evliliğinden olan iki çocuğunu istemiyordu. Kıskançlık krizleri bir süre sonra şiddete dönüştü. Arzu İlhan Koca şiddet gördüğü geçtiğimiz ocak ayında polise sığındı, hayatından endişe ettiğini söyledi.

Aile mahkemesi Göksal Koca için evden uzaklaştırma kararı aldı, Arzu İlhan Koca’ya çağrılı koruma verildi. Göksal Koca perşembe akşamı hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eve gelerek zorla içeri girdi.

Eşi Arzu İlhan Koca’nın polisi aramasına fırsat bile vermeden bıçakla saldırdı. Çocuklarının gözü önünde 9 yerinden bıçaklanan Arzu İlhan Koca hayatını kaybetti. Evden kaçan Göksal Koca daha sonra polise teslim oldu.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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