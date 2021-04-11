‘Koruma’ koruyamadı

Çiftin bir çocukları oldu ancak Göksal Koca, eşinin ilk evliliğinden olan iki çocuğunu istemiyordu. Kıskançlık krizleri bir süre sonra şiddete dönüştü. Arzu İlhan Koca şiddet gördüğü geçtiğimiz ocak ayında polise sığındı, hayatından endişe ettiğini söyledi.

Aile mahkemesi Göksal Koca için evden uzaklaştırma kararı aldı, Arzu İlhan Koca’ya çağrılı koruma verildi. Göksal Koca perşembe akşamı hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eve gelerek zorla içeri girdi.

Eşi Arzu İlhan Koca’nın polisi aramasına fırsat bile vermeden bıçakla saldırdı. Çocuklarının gözü önünde 9 yerinden bıçaklanan Arzu İlhan Koca hayatını kaybetti. Evden kaçan Göksal Koca daha sonra polise teslim oldu.

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