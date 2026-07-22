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Koruma kararına öfkelenip eve geldi: Darbettiği eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

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#Himmet Gök#Sultan Gürel Gök#Cinayet
Koruma kararına öfkelenip eve geldi: Darbettiği eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 17:21

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olup hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası Himmet Gök'ün saldırısına uğrayan 55 yaşındaki Sultan Gürel Gök hayatını kaybetti. Karara sinirlenerek eve gelen ve çıkan tartışmada eşini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyette suçunu itiraf etti.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Salihli ilçesi Yörük Mahallesi 385 Sokak'taki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde bıçakla yaralanan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin kadının eşi Himmet Gök'ü gözaltına aldı. Himmet Gök'ün emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Yaklaşık bir hafta önce eşinin kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Sultan Gürel Gök'ün, bunun üzerine Himmet Gök hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu karara sinirlenen Himmet Gök’ün eve geldiği ve çıkan tartışmada eşini öldürdüğü ifade edildi.

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Hikmet Gök’ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Himmet Gök#Sultan Gürel Gök#Cinayet

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