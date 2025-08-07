×
HABERLERGündem Haberleri

Koruma kararı yine koruyamadı

Fevzi Kızılkoyun
Ağustos 07, 2025 07:00

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 37 yerinden bıçaklanan Saliha Akkaş, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Eşinden şiddet gören Akkaş’ın, uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak eşinin her seferinde uzaklaştırma kararını ihlal ederek kendisine ulaştığı öğrenildi.

TBMM’de destek hizmetlerinde çalışan Saliha Akkaş, eşi Salih Akkaş’ın şiddetine uğradı. Eşinin tehdit, hakaret ve şiddetine karşı Akkaş, şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Salih Akkaş ile ilgili uzaklaştırma kararı alındı. Hem konut hem de Saliha’ya yaklaşmama kararına rağmen Salih Aktaş, yine tehditlerine devam etti. Eşinden boşanma kararı alan Saliha’nın bu isteği de eşi tarafından kabul edilmedi. Buna rağmen Saliha, boşanma kararı alarak süreç başlattı.

‘TEKRAR KONUŞALIM’

Hakkında uzaklaştırma kararı olan Salih Akkaş, 4 Ağustos tarihinde “tekrar konuşalım” bahanesiyle Saliha’nın oturduğu Çankaya’daki evine gitti. Salih Akkaş, üzerinde taşıdığı bıçakla Saliha’ya saldırdı. Vücudunun farklı bölgelerinde 37 bıçak darbesi alan Saliha, hastanede hayatını kaybetti. Salih Akkaş ise eşini bıçakladıktan sonra kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Salih Akkaş’ın, eşine nasıl yaklaştığı, evine nasıl girdiği konusunda soruşturma açıldı. Salih Akkaş’ın ‘eşe karşı tehdit ve hakaret’, ‘uzaklaştırma’ ve ‘uzaklaştırma ihlali’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olaya şahit olan mahalledeki markette çalışan Hamide Gülüş, “Balkondan sesler geldi; ‘İmdat, polis, ambulans’ diye. Çok kötüydü” dedi.

Saliha Akkaş’ın cenazesi, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bingöl’e götürüldü.

