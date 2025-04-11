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Otomobil tankere çarptı: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Ankara#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 10:12

Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki 06 BMA 330 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.

Otomobil tankere çarptı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.

Otomobil tankere çarptı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Otomobil tankere çarptı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobil tankere çarptı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Ankara#Kaza

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