Koruma altından TÜBİTAK’a

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TÜBİTAK tarafından, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, teknoloji üretme yetkinliği yüksek öğrencileri bir araya getiriyor. Programa 81 ildeki ortaokul düzeyindeki 4’üncü ve 5’inci sınıflar, lise düzeyindeki 8. ve 9’uncu sınıflar ile lise hazırlık sınıflarındaki öğrenciler başvuru yapabilirken, eğitim almak isteyen öğrenciler, e-Sınav, çevrimiçi eğitim ve görev tamamlama, uygulama sınavı olmak üzere 3 aşamalı öğrenci seçme sınavına girdi.

14 ÖĞRENCİ KAZANDI

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne başvuru yapan devlet koruması altındaki çocuklara, sınavlara hazırlanmaları için üniversiteler ile işbirliği yapılarak eğitim desteği sağlandı. Geçtiğimiz gün açıklanan sonuçlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan 14 öğrenci, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazandı. Sınavı kazanan öğrenciler, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, mobil uygulama ve yapay zekâ olmak üzere 11 farklı alanda eğitimler verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu sınavı kazanarak, ’Milli Teknoloji Hamlesi’nin dip dalgasını oluşturmaya aday gençlerin arasında yer bulacak olan çocuklarımızın başarısıyla göğsümüz kabardı” açıklamasını yaptı.