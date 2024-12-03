Koruma altından ‘işbaşı’na... 12 genç kızın ‘kep’ zaferi

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Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM’in, devlet korumasındaki genç kızları hayata hazırladığı uluslararası ödüllü “Geleceğe İşbaşı Projesi”, 6’ncı dönem mezunlarını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal’ın da katılımıyla dün Ataşehir Grand Sheraton’da düzenlenen mezuniyet töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Mezun olan genç kızlar sertifikalarını alırken heyecandan konuşmakta zorlandı, gözleri doldu.

EN ANLAMLI TÖREN

Çocuk Destek Merkezleri’nde devlet koruması altında yaşayan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitim alamamış 16-18 yaş arasındaki genç kızları desteklemek ve istihdam sağlamak amacıyla KADEM’in 2016’dan bu yana yürüttüğü proje kapsamında, 6 aylık eğitim dönemini tamamlayan 12 genç kız, hem mezuniyet hem de Türk Telekom’da işe başlamanın sevincini, sertifikalarını alıp keplerini havaya fırlatarak yaşadı. Koruma altındaki genç kızlar, “Mesleki Yeterlilik Sertifkası”nı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun elinden aldı. Projeyle bugüne kadar pek çok genç kıza yeni bir hayatın kapısını açtıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Bazıları KADEM’den sonra eğitimine devam etti, üniversiteye başladı. İş hayatına adapte oldu. Kendi evini, ailesini kurdu. Sizler, yaşadığınız bütün zorluklara rağmen, kendine güvenmenin, ‘Ben de yapabilirim’ demenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiniz. İstediğiniz ve azmettiğiniz takdirde başarabildiğinizi, önce kendinize ispatladınız. Her birinizle gurur duyuyorum” dedi.

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BAKAN GÖKTAŞ: İNANCINIZI ASLA KAYBETMEYİN

Mezuniyet töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her biri başarı hikâyelerinin kahramanı olan genç kızların gösterdikleri azim, kararlılık ve emeğin meyvelerini topladıklarını belirtip, “Bu projeyle kazandığınız bilgi ve beceriler, sadece bireysel başarınız için değil, ülkemizin dönüşümü için de büyük bir önem taşıyor. Kendinize ve potansiyelinize olan inancınızı asla kaybetmeyin. Hepinizle gurur duyuyorum” dedi.

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STAJ VE İSTİHDAM İMKÂNI SAĞLANIYOR

Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör işbirliği modeline dayanarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Geleceğe İşbaşı Projesi, dezavantajlı kızları hayata hazırlamayı amaçlıyor. Projede, genç kızlara farklı kategorilerde eğitimler verilip çeşitli kurumlarda staj ve istihdam olanakları sunuluyor. Mezunlara program bitiminden sonra da destek sürüyor.

GENÇ KIZLARA UMUT OLDU

Projede genç kızlar, 163 saat bilgisayar, 72 saat hızlı klavye, 40 saat diksiyon ve 252 saat genel muhasebe eğitimi aldılar. Psiko-sosyal destek kapsamında ise ihmal ve istismardan korunma yolları, özgüven ve öz şefkat, zorlayıcı duygu ve durumlarla başetme teknikleri, kaygıya müdahale yolları, psikolojik sağlamlık, şiddetsiz iletişim, kendini tanıma, akran zorbalığı, flört şiddeti ve ilişkiler konularında eğitimler gerçekleştirildi. 10 farklı alanda grup çalışmaları, seminerler, atölyeler düzenlendi.

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Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Meltem Demirören, Sümeyye Erdoğan Bayraktar

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: 187 KIZIMIZI MEZUN ETTİK

KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Şimdiye kadar 187 kızımızı mezun ettik. Bunların birçoğu işe başladı. Bu bizim için çok özel bir proje. Çünkü hayatlarının başlarında, çok çeşitli sıkıntılara maruz kalmış gençlerimiz bunlar. Bundan sonrasında, burada gösterdikleri azimle inşallah bembeyaz bir sayfa açarak hayatlarında yeni bir döneme başlamaları, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için onlara destek olacağız” dedi.