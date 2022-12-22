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Koruma altındaki yaban keçisini öldüren 2 kişiye 256 bin lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Yaban Keçisi#Fotokapan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 11:10

Tunceli'de koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı. Kimlikleri tespit edilen avcılara, toplam 256 bin 540 TL para cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de yaban hayvanlarını koruma ve izleme çalışmaları çerçevesinde çok sayıda fotokapan kurulumu gerçekleştirdi. Merkez ve ilçelerde değişik noktalara kurulan fotokapanlar sayesinde kaçak avcılar, tespit edilerek gerekli cezai yaptırım uygulanıyor.

Kentte en son geçtiğimiz ay, koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yaptığı çalışma sonucu 2 avcının kimliklerini tespit etti.

Koruma altındaki yaban keçisini öldüren 2 kişiye 256 bin lira ceza

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Avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet etmekten 250 bin lira tazminat bedeli, 6 bin 540 TL idari para cezası olmak üzere toplam 256 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Fotokapana takılan avcıların eli boş şekilde ormanlık alana geldikleri daha sonra vurdukları yaban keçisini poşetlere doldurarak ormanlık alandan indikleri görülüyor.

Koruma altındaki yaban keçisini öldüren 2 kişiye 256 bin lira ceza

Yetkililer, kent genelinde yaban hayatını koruma ve izleme çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydetti.

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#Tunceli#Yaban Keçisi#Fotokapan

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