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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza

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Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza
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EDİRNE'de, av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı güvercin avladığı belirlenen kişiye, toplam 9 bin 685 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü (DKMP) ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı güvercin avladığını belirledi. Avcıya, yasak günde avlanmak ve koruma altındaki türleri avlamaktan toplam 9 bin 685 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri, avlanan hayvanlara ve 1 av tüfeğine el koydu. DKMP ve jandarma ekiplerinin avlak alanlardaki kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

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