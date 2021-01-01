Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü (DKMP) ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı güvercin avladığını belirledi. Avcıya, yasak günde avlanmak ve koruma altındaki türleri avlamaktan toplam 9 bin 685 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri, avlanan hayvanlara ve 1 av tüfeğine el koydu. DKMP ve jandarma ekiplerinin avlak alanlardaki kontrollerinin sürdüğü bildirildi.