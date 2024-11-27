Koruma altındaki kadınlara 11 maddelik ‘uyarı’ rehberi

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Şiddete uğrayan ve hayati tehlikesi bulunan kadınlar, mahkemeye başvurarak koruma kararı alıyor. Risk analizi yapılarak tehlike derecesine göre koruma sağlanıyor. Yüksek risk altındaki kadınlar tanık korumaya alınarak, ad-soyad gibi kimlik bilgileri değiştiriliyor. İsteğe bağlı olarak sığınma evlerine yerleştiriliyor. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altına alınan kadına giderek “Mağdur bilgilendirme tutanağı”nı iletiyor. Koruma altına alınan, risk altındaki kadınlara, tedbir kararının uygulandığı sürece yapmaları veya uymaları gereken konuları içeren 11 maddelik uyarı belgesinde uyulması istenen konular ise şöyle:

GÖRÜŞMEYİN KAPIYI AÇMAYIN

- Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni, verilen numarayı arayın veya KADES üzerinden yardım isteyin.

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- Şüpheli ile yüz yüze veya telefonla görüşmeyin.

- Şüphelinin telefonla iletişim kurmak istemesi halinde cevap vermeyin.

- Şüphelinin bulunduğunuz konuta gelmesi halinde ekip intikal edinceye kadar kesinlikle kapıyı açmayın.

- Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan yardım isteyin.

- Tedbir kararınız devam ettiği sürece kesinlikle şüpheliyle bir araya gelmeyin.

- Şüphelinin (varsa-çocuklarını görmek istediğini bildirmesi, ortak konuttan eşya almak istemesi ve ya şüpheli ile görüşmek zorunda olmanız hallerinde) kendi başınıza hareket etmeyin ve derhal kolluk güçleriyle iletişime geçin.

- Tedbir ihlaline ilişkin gözlemlenen durumlar ya da korunduğunuz yer dışında gitmeniz gerektiğinde gideceğiniz yer hakkında, il dışına gidecek olmanız, adres değişikliği yapacak olmanız, telefon numaranızın değişmesi veya acil durumlarda size ulaşılamadığında irtibat kurulacak kişi veya kişilerin bilgilerinin değişmesi hallerinde mutlaka kollukla iletişime geçin.

- Kimlik ve adres değişikliği kararı var ise değişen bilgileri kullanmayın, herhangi bir aksilik ile karşılaşması durumunda kollukla iletişime geçin.

- Tedbir kararının kaldırılması veya uzatılmasına ilişkin talebiniz olursa söz konusu talep için mahkemeye başvurun.

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- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında:

Mağduru olduğunuz suçu nereye ve nasıl bildireceğiniz, adli sürecin işleyişi ve mağdur olarak bu süreçteki yeriniz, destek ve yardım almak için hangi kurum veya kuruluşlara başvuracağınız konularında Aile Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından sunulan bilgilendirme hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

162 BİN ERKEĞE ÖNLEYİCİ TEDBİR

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 62 ilde 764 erkek elektronik kelepçe ile takip ediliyor. Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe önleyici tedbir, 44 bin 393 kadına koruyucu tedbir kararı alındı. Yapılan çalışmalar, alınan önlemlere rağmen 2024 yılının ilk 10 ayında resmi rakamlara göre 276 kadın öldürüldü.

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SON BULUŞMAYA GİTMEYİN

Kadınlar, en çok son buluşmayı yaptıklarında veya son buluşmaya gittiklerinde öldürülüyor. Yetkililer, daha önce şiddet uygulayan erkeklerin, “Son kez konuşalım”, “Gel son bir kez görüşüp vedalaşalım” veya “Barışalım” gibi sözüne itibar etmemeleri konusunda kadınlara çağrıda bulundu.