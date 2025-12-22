Koruma altındaki hayvanı vuran kişiye 966 bin TL ceza

Haberin Devamı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bitlis Hizan'da yaban keçisi vurulduğuna dair gelen ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, ihbara konu alana intikal etti.

Alanda yapılan incelemelerde boş kovanlar bulunurken, söz konusu alanın yakınında bulunan ve şüpheli şahsa ait olduğu bilinen ev için arama kararı çıkarıldı. Kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit edildi. Şahsa, ilgili kanunlar kapsamında 966 bin 91 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.