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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Koruma altındaki dağ keçisini vuran şüpheliye 28 bin 405 TL ceza

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Koruma altındaki dağ keçisini vuran şüpheliye 28 bin 405 TL ceza
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TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini avlayan kişi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı.

Pertek ilçesine bağlı Bulgurtepe köyüne aracıyla gelen kişi, çiftleşme dönemi olduğu için zirvelerden, yakın bölgelere inen koruma altındaki dağ keçisini vurdu. Keçinin vurulduğunu gören bir çoban, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Dağ keçisini vuran kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla yakalandı. Avcıya, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari ceza olmak üzere toplam 28 bin 405 TL ceza uygulandı.

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