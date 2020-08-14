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DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 20:36,Son Güncelleme:

Koruma altındaki dağ keçisini avlayıp, fotoğrafını paylaştı... Cezayı yedi!

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Koruma altındaki dağ keçisini avlayıp, fotoğrafını paylaştı... Cezayı yedi!
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

Çivril ilçesindeki Akdağ dağında koruma altında olan dağ keçisini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra keçiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan kişi, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tespit edildi. Müdürlük koruma altındaki dağ keçisini öldürdüğü gerekçesiyle kişiye, yasadışı avlanmak suçundan 23 bin 288 TL idari para cezası uyguladı.

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