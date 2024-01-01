Koruma altındaki çocuklardan Mehmetçik'e duygulandıran mektup

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı evlerde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı" dedi.

2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik ağabeylerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" kelimelerini kağıda döktü.

Şehitlere seslenen bir başka çocuk ise "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

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