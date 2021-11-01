Koruma altındaki çocuklara ‘spor karnesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerde yapılan test ve ölçümler sonucu, 38 olimpik branşta çocukların hangi spora yatkın olduğu belirlenerek, her bir çocuk için “Spor Karnesi” hazırlandı. Spora yetenekli 2 bin 769 çocuk branşlara yönlendirildi.
14’Ü MİLLİ TAKIMDA
‘Çocuk Evleri’nde yetişen çocuklardan 14’ü milli takımda. Evlerdeki 13 bin 341 çocuktan 2 bin 394’ü lisanslı spor yapıyor, 2 bin 293’ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor.
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