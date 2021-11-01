Koruma altındaki çocuklara ‘spor karnesi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerde yapılan test ve ölçümler sonucu, 38 olimpik branşta çocukların hangi spora yatkın olduğu belirlenerek, her bir çocuk için “Spor Karnesi” hazırlandı. Spora yetenekli 2 bin 769 çocuk branşlara yönlendirildi.

14’Ü MİLLİ TAKIMDA

‘Çocuk Evleri’nde yetişen çocuklardan 14’ü milli takımda. Evlerdeki 13 bin 341 çocuktan 2 bin 394’ü lisanslı spor yapıyor, 2 bin 293’ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor.