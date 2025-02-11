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Koruma altındaki bir tür... Tunceli'de karla kaplı zirvede görüntülendiler

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#Tunceli#Keçi#Yaban Keçisi
Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:21

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

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Meşe ormanları ve sarp dağlarla çevrili kent, kurt, bozayı, yaban domuzu, keklik, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, baykuş, su samuru, gelincik, kör fare, sansar ve tilki gibi canlılara ev sahipliği yapıyor.

Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler

Kentte koruma altında olan yaban keçileri de kış aylarında karlı dağların zirvelerinden alçaklara inerek sıcak bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

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Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler

Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan yaban keçileri, kayalık ya da ormanlık alanlarda yetişen bazı bitkileri yiyerek karınlarını doyuruyor.

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Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler

Koruma altındaki bir tür... Tuncelide karla kaplı zirvede görüntülendiler

 

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#Tunceli#Keçi#Yaban Keçisi

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