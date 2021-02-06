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Gündem
Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Koruma altına alındı! Nesli tükenme tehlikesinde...

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Koruma altına alındı! Nesli tükenme tehlikesinde...
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi, tedaviye alındı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde yaşayan Hurşit Engin, yaralı halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

"Veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanan oklu kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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