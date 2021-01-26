Korsanlardan haber yok

Vatandaşların kurtarılması için bölge ülkeleri ve bu ülkelerin ilgili kurumlarıyla temasa geçildiğini ve istenilen gerekli bilgilerin sağlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Mozart gemisinin Gabon’un Gentil limanı açıklarında demirlediğini ve Türkiye’nin Librevil Büyükeçisi Nilüfer Erdem Kaygısız’ın Gabonlu yetkililer ve güvenlik güçleriyle gemiye çıktığını hatırlattı. Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la görüşmesi sonrası konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Geminin güvenliği için Gabonlu yetkililer gemide ve limanda gereken tedbirleri aldılar. Bir vatandaşımızın karnına şarapnel parçası gelmiş. Gereken tıbbi müdahale yapıldı. Öldürülen Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi alındı. Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız da yakın takipteler. İçişleri Bakanlığımız özellikle kaçırılan vatandaşlarımızın yakınlarıyla irtibat halindeler.”

ÇÖZMEYİ ÜMİT EDİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, “Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. İnşallah en kısa zamanda çözmeyi ümit ediyoruz. Birçok derin çalışmalarımız var. En kısa zamanda haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız” dedi.

3-7 GÜN İÇİNDE ARIYORLAR

Kaçırılan denizcilerin ailelerinin bilgi alabilmek için kapısını aşındırdığı Boden Denizcilik’in Genel Müdürü Levent Karsan, dün online basın toplantısı yaptı. Karsan, “Şu ana kadar korsanlardan alınmış bir telefon olduğuna dair bilgi ulaşmadı. Profesyonellerden aldığım bilgiye göre geçmişte buna benzer kaçırılma olayları göstermektedir ki, korsanlar 3 ila 7 gün içinde aramaktadırlar” dedi.