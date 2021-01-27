Korsanlar irtibat kurmadı... ‘Çocuğumu babasız bırakmayın’

Gözü yaşlı aileler, yetkililerden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Gemiciler arasındaki Rizeli Ünsal Dilsiz´in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, eşinin bulunmasını istedi. Nesrin Dilsiz gözyaşlarını tutamadığı videoda şunları söyledi: “2 gündür uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun. Ben sayın devlet büyüklerinden, Cumhurbaşkanımdan, devlet babamdan tek isteğim, oradaki insanların bir an önce bulunması, bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; ‘Babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?’ diyor. Ne olursunuz sesimi duyun, artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım, kanser tedavisi gören bir insanım, ilaç içiyorum. Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın."

OĞLUMU GÖRSEM DÜNYALAR BENİM





Rehin alınan stajyer Hamza Orhan’ın ailesi de oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor. Sezai Orhan, “Cumhurbaşkanımız zaten gerekli işleri yapıyor. Şirketten arayıp ‘Çabalıyoruz´ dediler. Başka bilgi yok. Oğlumun arkadaşlarıyla birlikte sağ salim dönmesini bekliyorum. Oğlumu görsem dünyalar benim olacak. Son olarak cumartesi günü görüştük. Gece 1´de, ‘Anne yatmaya gidiyorum´ diye mesaj atmıştı” diye konuştu.