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Korsan otoparkçılara operasyon! Ankara'da 30 gözaltı

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#Ankara#Korsan Otopark#NATO Zirvesi
Korsan otoparkçılara operasyon Ankarada 30 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 08:16

Ankara'da NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında, bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil, 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında oluşturulan önlem paketi doğrultusunda operasyonlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Korsan otoparkçılara operasyon Ankarada 30 gözaltı


Güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilere yönelik ‘Başkentin huzuru, Türkiye’nin huzuru’ operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, kara yolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil, 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre park parası adı altında ücret almanın yasa dışı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

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#Ankara#Korsan Otopark#NATO Zirvesi

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