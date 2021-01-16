Korsan kitap basan matbaalara baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan kitap basımı yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı. Polis ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda bandrolsüz kitap ele geçirilirken, kitap basımı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 9 bin 640 kitap ile 4 bin 375 metal kitap kalıbı, 59 bin kitap forması, 11 bin kitap kapağı, 20 matbaa makinesi ve 10 fotokopi makinesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.