Körpe Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Körpenin Zıt Anlamlısı

Körpe kelimesinin TDK üzerinden zıt anlamlısı, ‘kart’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir durum, eşya, olgu ya da insan üzerinden de alınarak tabir edildiğini söylemek mümkün. Daha çok eskimiş, yaşlanmış ya da kullanılmaz gibi anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir.

Körpe Zıt Anlamlısı

Öncelikle körpe kelimesinin anlamını bakıldığı zaman TDK açısından, ‘dalından henüz koparılmamış, çok taze olan’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu durum gerçek anlamda çiçekler için kullanılırken aynı zamanda, mecazi olarak insanlar içinde genç veya daha çok toy şeklinde anlatılmaktadır.

Körpe kelimesinin zıt anlamlısı olarak Türkçe karşılığında ‘kart’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Hem insan hem de hayvanlar açısından kullanılabilen körpe sözcüğü, aynı zamanda bitkiler adına da ele alınmaktadır.

‘’Bu meyve daha körpe koparmak yanlış olur.’’

‘’Bu yiyecek oldukça kartlaşmış.’’

Bu gibi değişik anlamlar üzerinden hem körpe hem de zıt anlamlısı kart sözcüğünün kullanabilirsiniz.