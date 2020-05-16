Koronayla savaşta plazma depoluyoruz

Kınık, “Şu anda plazma depolamaya geçtik. Bu ürünün üç yıl kadar ömrü var. İkinci dalga ihtimaline karşı savaşa elimizde hazır cephane ile gireceğiz” dedi. Kınık, Hürriyet’e şunları söyledi: “Türkiye genelinde iyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Kriterlere uyanlar ve Kızılay’ın ulaştığı 15 bin civarında insanımız oldu. Bunların arasında toplam 1880 bağış yapıldı ve 4 bin 514 immün plazma bileşeni koronavirüs hastalarına nakledildi. Sırada 2 bin 500 bağışçımız bekliyor. Artık sırada bekleyen talep sayısı sıfır. Şu anda immün plazma depolamaya geçtik. Bu ürünün üç yıl kadar ömrü var. Kötü senaryo ile karşılaşma, yani ikinci dalga gelme ihtimaline karşı savaşa elimizde hazır cephane ile gireceğiz.”

6 KİŞİYİ İYİLEŞTİRİYOR

Hastalık geçiren bir kişide 14. gün antikor üretimi üst seviyeye çıkıyor. Antikorlar aralıklı olarak bir kişiden üç seferde alınıyor. Bir kişiden her bağışta 400 mililitre immün plaza toplanıyor. Bu miktar iki hastaya şifa oluyor. Böylece bir bağışçı altı kişinin iyileşmesini sağlayabiliyor.