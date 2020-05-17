Koronayla koyun koyuna

Sokağa çıkma yasağı öncesi Türkiye genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan bin 42 toplu ulaşım, 151 ticari taksi olmak üzere 5 bin 831 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 2 bin 701, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş üstü 188 kişi olmak üzere 4 bin 368 kişiye idari para cezası uygulandı.

52 BİN KİŞİYLE UYGULAMA

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma araçları ve taksilerde yolcu kapasitesi, araç içerisinde maske kullanımı kuralları, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Türkiye genelindeki denetimlere 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik olmak üzere 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı. Uygulama kapsamında 332 bin 492 kişi sorgulandı, haklarında arama kararı olan 542 kişi yakalanırken, 38 kişi de gözaltına alındı.

BERBER, KUAFÖR VE AVM DENETİMİ

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla valilikler ve kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri 81 ilde eş zamanlı berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına yönelik 69 bin 657 noktada kontroller yaptı. Denetlenen 31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonunda koronavirüs tedbirlerine uymayan 657 işyerine idari işlem uygulandı. Yeniden açılan 299 AVM ile içindeki 2 bin 304 işyerinde yapılan kontrollerde de koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 AVM’ye ve içindeki 277 işletmeye idari işlem yapıldı.

BALIK İSTİFİ YOLCULUK

Pendik'te önceki gün akşam saatlerinde Pendik-Tepeören arası çalışan bir dolmuşta çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken dolmuşun tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Toplu taşımada da kurallara uyulmaması dikkat çekti.