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DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Koronayla kol kola

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Koronayla kol kola
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Koronavirüs vakalarında artışın önüne geçmek için yetkililer her gün uyarıda bulunurken, bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymaya devam ediyor. Diyarbakır ve İstanbul’da gerçekleştirilen düğün ve yat partisine katılan kişiler, pandemi yokmuşcasına dip dibe eğlendi.

Türkiye’nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır’da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Kentte vakalarda artış yaşanıyor.

70 KİŞİ HALAY ÇEKTİ

Önceki gün Diyarbakır’da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti. Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerde, müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü. Öte yandan İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde de benzer görüntüler yaşandı. Bir mahallede düğün yapan grup, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

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