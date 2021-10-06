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Koronayla birlikte grip uyarısı: Dünyayı çok riskli bir mevsim bekliyor

#Grip#Koronavirüs#Uğur Bilge
Koronayla birlikte grip uyarısı: Dünyayı çok riskli bir mevsim bekliyor

COVID salgını henüz bitmemişken, grip vakalarında da yükselme başladı. Maske ve mesafe gibi tedbirlerin unutulmasıyla grip virüsünün de dolaşıma girdiğine dikkat çeken Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Riskli bir kış mevsimine girmek üzereyiz” dedi...

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, grip ve COVID-19’un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğine dikkat çekerek, “Geçen yıl maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşmüştü. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi bekliyor” dedi.

AYIRT ETMEK ZOR

Soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin artacağı bir döneme girildiğini kaydeden Prof. Dr. Uğur Bilge, şu uyarıları yaptı: "Grip ve COVID-19, her ikisi de çok bulaşıcı ve farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıklarıdır. Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzerdir ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek zordur. Grip mi COVID mi anlamak için test yapılması da gerekebilir.”

3 KURALI BIRAKMAYIN

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Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin sadece COVID-19’dan korunmak için değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek ve sağlık sistemini korumak için eskisinden çok daha önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilge, şu uyarıyı yaptı: “Hem COVID hem de grip virüsünden korunmak için ellerinizi düzenli olarak en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamak, virüslere yakalanma riskinizi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Halka açık yerlerde bir yüzeye dokunursanız, ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın. O sırada sabun ve su yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz.”

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#Grip#Koronavirüs#Uğur Bilge