Koronayı yenenler fizik tedavi olmalı

COVID-19 salgını devam ederken bu süreçten en çok etkilenen gruplardan biri de fizyoterapistler oldu. Türk Fizyoterapistler Derneği (TFD) Başkanı Prof. Dr. Tülin Akçay Düger, COVID-19’u geçirenlerin solunum, kalp damar ve kas iskelet sistemlerinde farklı sıkıntılar oluşabileceğini belirterek, “Bu nedenle fizik tedavi hizmetinden yararlanmaları gerekiyor. Bu hizmet tele-rehabilitasyon yöntemi ile yapılabilir” dedi. Prof. Dr. Tülin Akçay Düger, Hürriyet’e şunları söyledi:

TELE-REHABİLİTASYON DÖNEMİ

“Türkiye’de özellikle COVID-19 tanısı almış, hastane veya evde olan hastalarda kullanılmak üzere hızla tele-rehabilitasyona başlanması gerekiyor. Çünkü bu hastalarda bugünkü bilgilerimiz doğrultusunda solunum ve kalp damar sisteminde, kas iskelet sisteminde sorunlar oluşabilir. Bu nedenle rehabilitasyona girmeleri şart. Hatta COVID-19’u geçiren herkes fizik tedavi hizmeti almalı. Bugün için ülkemizdeki COVID-19 geçiren toplam vaka sayısının 160 bini geçtiği düşünülürse bu vatandaşlarımıza da fizik tedavi hizmeti sunmak gerekecek ve fizyoterapist sayısı yetersiz kalacak. Pandemi öncesi, Avrupa’da 100 bin kişiye düşen fizyoterapist sayısı 83 iken ülkemizde bu sayı 8. Bugün ülke genelinde yoğun bakımlarda görev yapan fizyoterapist sayısı sadece 140.”

AVANS ÖDEME TALEBİ

Fizyoterapist Salih Demiroğlu da “Gerek kurumlarımızın sabit giderlerini karşılamak gerekse personelimize destek olmak adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan avans ödemesi talep edildi. Ancak henüz sonuç alınamadı” dedi. Serebral Palsili 3 çocuğu olan Sinem Ersoy (44) ise Hürriyet’e şunları söyledi: “22 yaşında Serebral Palsili (SP) üçüzlerim var. Maalesef bu dönemde rehabilitasyon alamadık. İki aydır onları evden hiç çıkaramadım. Kontrollü normalleşme döneminde fizyoterapist evimize gelmeye başladı.”