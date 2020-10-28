Koronayı yenen hemşireden kara kalem 'sağlık kahramanları' çizimi

Üniversiteyi kazanan kursiyerleri kültür merkezinde ziyaret edip tebrik eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, merkezde hızla başladıkları faaliyetlere pandemi nedeniyle bir süre ara vererek online eğitime geçtiklerini söyledi. Efgan Ala Kültür Merkezi'ni modern anlamda kurs merkezi olarak tasarladıklarını vurgulayan Başkan Sunar, "Plastik sanatların yoğun olduğu gençlerin rahatlıkla eğitim yapabilecekleri, hobilerini tatmin edebilecekleri ve meslek edinebilecekleri bir alan olarak düşündük. Pandeminin azalması, normalleşmenin başlamasıyla beraber buradaki faaliyetlerimize yeniden başladık. Açtığımız bir çok kursa hobi ve meslek edinme amaçlı 40'ın üzerinde kursiyer iştirak etti. Resim kursuna katılan 6 kursiyerimiz kendilerini mesleki anlamda yetiştirmek üzere hocamızla birlikte büyük bir gayret gösterdiler. Kursiyerlerden 5'i Atatürk Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü ile Güzel Sanatları Fakültesi'ni kazandı. Bu başarı diğer kursiyerlerimize örnek olacaktır. Kurslarımıza küçük çocukları olan ev hanımlarının da katılabilmesi için kültür merkezinde bila bedeli veya çok düşük ücretle kreş açtık" diye konuştu.

Kursta gösterdikleri başarı ile üniversite kapısını aralayan Burçak İlbeyi, Damla Anıl, Necla Gök Küçük, Demet Tutar ve Mehmet Akif, Durmaz Belediye Başkanı Muhammed Sunar'ın kara kalemle yaptıkları portre resmini hocaları Oğuzhan Taşcuoğlu ile birlikte hediye etti.

PANDEMİYİ BÖYLE ANLATTI

Kentte pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesi'nde görevli hemşire Burçak İlbeyi, kendisinin de koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından biri olduğunu belirtti. Pandemide yaşanan stresi atmak için elinin yatkın olduğu resim kursuna katıldığını belirten İlbeyi, "Üç yıllık hemşireyim. Birçok sağlık çalışanı gibi ben de koronavirüse yakalandım ve yenmeyi başardım. Pandemi süresince yoğun bir çalışma temposuna girdik. Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Stres atmak için geldiğim kursta ikinci kez üniversiteyi kazandım. Pandemi döneminde canlarını dişine takarak, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına halk kahramanlarının bile önlerinde eğilerek saygı gösterdiği bir tablo çizdim. Bu da herkes tarafından çok beğenildi. Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan Başkan Sunar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.