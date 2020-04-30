Koronayı yenen doktor görevine döndü, yaşadıklarını anlattı: Odamdan çıkmadım

‘PANDEMİ SERVİSİNDEYİM’

Yaklaşık 4 aydır Çapa Tıp Fakültesi göğüs hastalıkları bölümünde asistanlık yapıyorum. Pandemi ilan edildikten sonra pandemi bölümünde görev yapmaya başladım. Martın son haftasında tuttuğum nöbetten sonra şiddetli kas ağrısı hissettim. Özellikle sol kolum kırılmış gibiydi. Boynum ağrıyordu. Ateşim çıkınca koronavirüsten şüphelenmeye başladım. 29 Mart’ta test yapıldı. Göğüs tomografim çekildi. Tomografim temiz çıktı. Virüs ciğerime inmemiş gibi görünüyordu. Test sonucum pozitif çıktı.

‘ODAMDAN ÇIKMADIM’

Test sonucum pozitif çıkınca evde tedaviye başladım. O dönemde kardeşim de koronavirüse yakalandı. Evdeyken odamda kendimi izole ettim. Aynı şekilde kardeşim de kendini izole etti. İkimiz aynı evde ayrı odalarda kalıyorduk. Annem bana ve kardeşime ayrı tepsilerde yemek getirip kapının önüne bırakıyordu. Yemekten sonra bütün tabakları dezenfekte ediyordu. Evin içerisinde birbirimize çok dikkat ediyorduk. Işıkları dirseğimizle açıyorduk. Moralim iyiydi. Yakın arkadaşlarım ve hocalarım beni arayarak bana destek oluyorlardı.

ŞİMDİ GÖREVİNİN BAŞINDA

Semptomlarım geçtikten sonra iki kez test verdim. Sonuçlarım negatif çıktıktan sonra pandemi servisinde göreve başladım. Koronavirüsü atlatmış olmam arkadaşlarımı sevindirdi. İşim gereği koronavirüse yakalanacağımı biliyordum. Moralimi yüksek tutarak kendimi psikolojik olarak hazırlıyordum. Ancak bu kadar erken virüse yakalanacağımı bilmiyordum. Ben ve kardeşim genç olduğumuz için koronavirüsü hafif atlattık. Ancak koronavirüs yaşı ileri olanlar ve kronik hastalıkları olanlar ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu yüzden insanların kendilerini izole etmelerini tavsiye ediyorum. Evde kalsınlar, ellerini sık sık yıkasınlar ve sosyal mesafe kuralına uysunlar. Ayrıca morallerini yüksek tutsunlar. Koronavirüsü yenmek için moral çok önemli.