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Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronayı doğru maskele

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Koronayı doğru maskele
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Koronavirüsle mücadelede en etkin unsurlardan biri olan maskeyi nasıl takmalıyız? Ne kadar kullanmalıyız? Hangi maskeyi tercih etmeliyiz? Maskeye dair ne varsa sizin için derledik.

Koronavirüsten korunmak için maske kullanımının şart olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, hangi maskenin nasıl koruduğunu anlattı:

CERRAHİ BEZ MASKELER

Koruyucu etkinliği yüzde 75’tir. Üst tarafındaki metali kıvırarak, aralık kalmamasını sağlayın. Ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takın. Biri hapşırdığında, partiküllerin yüzlercesi sağdan soldan ya da üstten girebiliyor.

NE KADAR KULLANILMALI

Tek kullanımlık maskeler 2-4 saat arasında, nemlendikçe değiştirilmeli. Virüs nemli ortamda ürer ve nefesle birlikte virüsü alırsınız.

Koronayı doğru maskele

ÇIKARIRKEN DOKUNMAYIN

Çıkarırken maskenin ön yüzüne değmeden lastiklerinden tutun. Naylon bir poşete koyup dışarıdaki bir çöpe atmanızda fayda var.

NANO TEKNOLOJİK MASKE

Hangi materyalden yapıldığı önemli. Eğer bu sentetik bir maskeyse geçişi yüzde 20-30 koruyabiliyor.

Koronayı doğru maskele

KUMAŞTAN MASKE

Evde yaptığınız yüzde yüz pamuk kumaştan maskeyi tek kat yaparsanız yüzde 50 korur. Çift kat yaparsanız yüzde 70. Mutfakta kullandığınız el havlularını çift kat kullanabilirsiniz. Bu maskeler 6-8 saatte değiştirilmeli.

MAKİNEDE YIKANABİLİR

Hiç dokunmadan çıkardıktan sonra çamaşır makinesinin içine atın. 60 derecede yıkarsanız virüs ölüyor. 3-4 defa yıkayıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpek kullanırsanız yüzde 50 korur. Sentetik ve polyester ise yüzde 30.

 

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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