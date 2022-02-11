Koronayı atlattı

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Twitter’dan açıklama yapan Erdoğan, “Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

EMİNE ERDOĞAN POZİTİF

Eşi Emine Erdoğan’ın hastalığı çok hafif belirtilerle geçirmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum”

BUGÜN MESAİYE BAŞLAYACAK

Yoğun mesaisine bugün başlayacak olan Erdoğan, koronavirüs sürecini devlet ve hükümet başkanlarıyla telefonda yürüttüğü diplomasi trafiği dışında dinlenerek geçirdi. Erdoğan’ın 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaretin tarihinde bir değişiklik olmadığı belirtildi. Erdoğan’ın gelecek hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık etmesi planlanıyor.