Koronaya sıkı denetim
Asker uğurlama ve toplu taşımalarda sosyal mesafenin aşılması üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı 81 ilin valilerine genelge gönderdi. Buna göre bugün valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yurt genelinde COVID-19 tedbirleri denetimi yapılacak...
Bugün 81 ilde çok sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kontrollü hayat döneminde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kuralların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı belirtildi.
TAKSİLER, PAZARLAR, PARKLAR...
Açıklamada şöyle denildi: “Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerleri, berber-kuaför-güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park-piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek” denildi.
MESAFE KONTROLÜ
Açıklamada şehiriçi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağı kaydedildi.
ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI
İstanbul ve Ankara’da kontrolsüz kalabalıkların oluştuğu, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı asker uğurlamaları yasaklandı. İki şehrin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce dün akşam alınan kararlar şu şekilde:
- Asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,
- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,
- Askerlik yükümlülerinden, pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması,
- Taahhütnamenin bir örneğinin Kaymakamlıklara bildirilmesi,
- Asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi. Tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi, gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alındığı belirtildi. (DHA)
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