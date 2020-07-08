Koronaya sıkı denetim

Bugün 81 ilde çok sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kontrollü hayat döneminde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kuralların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı belirtildi.

TAKSİLER, PAZARLAR, PARKLAR...

Açıklamada şöyle denildi: “Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerleri, berber-kuaför-güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park-piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek” denildi.

MESAFE KONTROLÜ

Açıklamada şehiriçi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağı kaydedildi.

ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI

İstanbul ve Ankara’da kontrolsüz kalabalıkların oluştuğu, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı asker uğurlamaları yasaklandı. İki şehrin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce dün akşam alınan kararlar şu şekilde: