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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronaya sanal takip

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Koronaya sanal takip
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Sosyal medyada koronavirüs hakkında halkı korku, panik ve endişeye sürükleyen paylaşımlarda bulunanlar emniyetin siber suçlar ekibi tarafından takip altında.

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaparak halkı korku, panik ve endişeye sürükleyen kişilerin takip ve belirlenmesi için emniyette siber suçlar konusunda uzman özel ekip oluşturuldu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan özel ekip, provokatif paylaşımlar yapanları belirlemeye yönelik yürüttüğü çalışmada şimdiye kadar 117 şüpheli kişiyi tespit etti.

FETÖ PARMAĞI VAR

23 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması içinde çalışma yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı imza, kaşe ve logolarını kullanarak oluşturulan sahte belgede ise FETÖ parmağı bulundu. Sahte belgenin ilk olarak Türkiye’de giriş yasağı bulunan, Almanya’ya kaçan FETÖ’cülerin kontrolündeki bir internet sitesinde yayınlandığı, ardından da sosyal medyadaki FETÖ hesaplarından dolaşıma sokulduğu belirlendi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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