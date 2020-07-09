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Meltem ÖZGENÇ
Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Koronaya karşı buzdolabınızı sık temizleyin

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Koronaya karşı buzdolabınızı sık temizleyin
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Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 tedbirlerine ilişkin vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Bakanlık, buzdolabı ve mutfak yüzeylerinin, artan sıklıkta ve rutin olarak temizlenmesi gerektiğini belirterek, hayvansal ürünlerin hazırlanması sırasında (özellikle dondurulmuş olanların çözdürülmesi) sızan sıvının uzaklaştırılması ve hemen pişirilme işlemine geçilmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan verilen bilgilerde şunlar kaydedildi:

GÖÇMEN KUŞTAN GEÇMEZ

COVID-19’un göçmen kuşlardan insanlara bulaşabileceğine dair herhangi bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ülkemizde COVID-19 tedbirleri kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanları (yolcu beraberi kedi-köpek-kuş-balık) dahil olmak üzere girişi yasaklanmış bulunmaktadır. Yurtdışına pet hayvanınızla çıkış yapılması için herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. Güncel durumun hassasiyeti göz önüne alındığında, hijyen seviyesini en üst seviyeye çıkarmak milli ve insani bir sorumluluktur.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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